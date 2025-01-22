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        Balıkesirspor başarıya inanıyor

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor'da başkan Abdullah Bekki iddialı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:45
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        Balıkesirspor başarıya inanıyor
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor'da başkan Abdullah Bekki iddialı açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden başkan Abdullah Bekki, "Lige verilen arayı Antalya kampı ile iyi bir şekilde değerlendirdik. Futbolcularımızın lige dönüşünde sergiledikleri performans Antalya kampının çok verimli bir şekilde geçtiğini gösterdi. Nihayetinde Fatsa Belediyespor karşısında deplasmanda 3 gollü galibiyet ile iyi bir başlangıç yaptık. Bu galibiyet oyuncularımızın, teknik ekibin ve personelimizin motivasyonunu arttırırken tüm camianın takımına olan güveni daha da güçlendi. Balıkesirspor lig bitiminde arzu edilen yerde olacaktır" dedi.

        Teknik direktör İsmail Ertekin ise deplasmanda 3-0 kazanılan Fatsa Belediyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Artık bu hafta iç sahada oynanacak Uşakspor müsabakasına hazırlandıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Fatsa maçını çok fazla pozisyon vermeden ve çok fazla pozisyon bularak bitirdik. Zaman zaman hatalar, zaman zaman iyi işler yaptık. Sonuç itibarıyla kazandığımız için mutluyuz. Devre arasındaki çalışmalarımızın oldukça yaradığını gördük. Takımımızı ikinci yarının ilk maçı için oldukça olumlu buldum. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder" yorumunu yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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