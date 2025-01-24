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        Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 02:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 02:20
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        Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücüsü E.Ç., yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 23.45 sıralarında, Balıkesir çevre yolunun İzmir istikametinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 10 AIS 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çarpan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı E.Ç.’nin sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. E.Ç., Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri

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