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        Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: 1-2

        STAT:Bandırma 17 EylüHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan SultanoğluBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:45
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        Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: 1-2
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        STAT:Bandırma 17 Eylü

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Dk. 72 Sitoe), Mourad Louzif (Dk. 46 İbrahim Kaya), Hikmet Çiftçi (Dk. 77 Mehmet Özcan), Diniyev, Ndongala (Dk. 72 Paulinho), Billel Messaoudi, Marco Paixao,

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Orhan Nahirci, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Ekram Develi, Aliou Trore (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Camara (Dk. 59 Oğuzcan Çalışkan), Eduart Rroca (Dk. 70 Okwuchucku Ezeh), Malaly Dembele (Dk. 70 Marcos Silva), Mame Diouf (Dk. 88 Görkem Bitin)

        GOLLER: Dk. 17 Diouf, Dk. 55 Eduart Rroca (Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Paixiao (Bandırmaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Oğuzcan Çalışkan (Dk. 87) (Ankara Keçiörengücü), İbrahim Kaya (Dk. 90+2), Billel Messaoudi (Dk. 90+4) (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Dembele, Eduart Rroca, Erkam Develi, Görkem Bitin (Ankara Keçiörengücü), Faruk Can Kemeç, Zafer Görgen, Sergen Piçinçiol, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan (Bandırmaspor)

        1’inci Lig’in 21’inci haftasında Bandırmaspor evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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