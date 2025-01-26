Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: 1-2
STAT:Bandırma 17 EylüHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan SultanoğluBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylü
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Dk. 72 Sitoe), Mourad Louzif (Dk. 46 İbrahim Kaya), Hikmet Çiftçi (Dk. 77 Mehmet Özcan), Diniyev, Ndongala (Dk. 72 Paulinho), Billel Messaoudi, Marco Paixao,
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Orhan Nahirci, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Ekram Develi, Aliou Trore (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Camara (Dk. 59 Oğuzcan Çalışkan), Eduart Rroca (Dk. 70 Okwuchucku Ezeh), Malaly Dembele (Dk. 70 Marcos Silva), Mame Diouf (Dk. 88 Görkem Bitin)
GOLLER: Dk. 17 Diouf, Dk. 55 Eduart Rroca (Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Paixiao (Bandırmaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Oğuzcan Çalışkan (Dk. 87) (Ankara Keçiörengücü), İbrahim Kaya (Dk. 90+2), Billel Messaoudi (Dk. 90+4) (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dembele, Eduart Rroca, Erkam Develi, Görkem Bitin (Ankara Keçiörengücü), Faruk Can Kemeç, Zafer Görgen, Sergen Piçinçiol, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan (Bandırmaspor)
1’inci Lig’in 21’inci haftasında Bandırmaspor evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu.
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