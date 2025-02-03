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        Balıkesirspor'un penaltı isyanı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde üst üste 6 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra 7'de 7 için çıktığı Kelkit Hürriyet SK deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı olan Balıkesirspor, maçta hakemin rakip lehine verdiği tartışmalı penaltı kararına isyan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:10
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        Balıkesirspor'un penaltı isyanı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde üst üste 6 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra 7'de 7 için çıktığı Kelkit Hürriyet SK deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı olan Balıkesirspor, maçta hakemin rakip lehine verdiği tartışmalı penaltı kararına isyan etti. Gümüşhane'de kardan temizlenen suni çimde oynanan karşılaşmada Volkan'ın golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı ekip, 45'inci dakikada ceza sahasında yine aynı oyuncunun göğsüne çarpan topa Hakem Serkan Karaca'nın verdiği penaltıya tepki gösterdi.

        Volkan'ın ellerini arkasında birleştirerek topun net bir şekilde göğsüne çarpmasının görüntüsünü sosyal medya sayfalarında paylaşan Balıkesirspor, görüntüyü, "Maçta hakemler tarafından aleyhimize verilen penaltı. YORUMSUZ!" yazısıyla paylaştı. Bu penaltıyla skora eşitlik gelirken, deplasmanda 2 puan bırakan Balıkesirspor kaybına rağmen en yakın rakibi Silivrispor'la arasındaki farkı 2'ye çıkarıp zirvedeki yerini korudu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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