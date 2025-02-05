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        Balıkesir'de 3 katlı binadaki yangın söndürüldü

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, 1 saatte ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:10
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        Balıkesir'de 3 katlı binadaki yangın söndürüldü
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        BALIKESİR'inErdek ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, 1 saatte ekipler tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. O sırada evde olan A.D. isimli kadın, alevleri görünce binadan çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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