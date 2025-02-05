Balıkesir'de 3 katlı binadaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. O sırada evde olan A.D. isimli kadın, alevleri görünce binadan çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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