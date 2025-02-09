Ayvalıkgücü Belediyespor - Çorluspor 1947: 1-0
3'ÜNCÜLig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde önemli rakiplerinden Çorluspor 1947'yi 1-0 yenmeyi başardı.
3'ÜNCÜLig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde önemli rakiplerinden Çorluspor 1947'yi 1-0 yenmeyi başardı. İlk devre golsüz eşitlikle sona ererken, Ayvalıkgücü 61'inci dakikada Hüseyin'le öne geçti. Skor avantajını koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı galibiyetle bitirip 38 puana yükseldi. Çorluspor 1947 ise 33 puanda kaydı.
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