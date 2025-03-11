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        Ayvalıkgücü'nde Ali Habeşoğlu parlıyor

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan geriden zirve takibini sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor'da genç santrfor Ali Habeşoğlu bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:25
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        Ayvalıkgücü'nde Ali Habeşoğlu parlıyor
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan geriden zirve takibini sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor'da genç santrfor Ali Habeşoğlu bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-beyazlı ekibin son olarak iç sahada 4-3 kazandığı Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında hat-trick yaparak toplamda 13 gole ulaşan 20 yaşındaki milli futbolcu, grupta gol krallığı yarışında Pazarsporlu Mustafa Sol ile birlikte zirveye yerleşti.

        Ayvalık temsilcisi, Ali'nin gol attığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Genç forvet kupada çıktığı 1 maçta da 1 gol kaydetti. Hatayspor'da profesyonel olup Somaspor'dan transfer edilen Ali, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 27 maçta 6 gol atmıştı. 1.90 boyundakı genç krampon U20 Milli Takımı formasıyla kasım ayında Almanya'ya karşı oynanan U20 Elit Lig maçının ikinci yarısında forma giymiş, ay-yıldızlılar sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

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