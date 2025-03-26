Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı

        BALIKESİR'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı
        ABONE OL

        BALIKESİR'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu. Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı. Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
        Balıkesir'de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
        Balıkesir'de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1
        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de aranması bulunan 48 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranması bulunan 48 kişi yakalandı