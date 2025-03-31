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        Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın (65) otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Adnan Kozan (73), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:50
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        Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın (65) otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Adnan Kozan (73), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yılmazyıldız'a ev hapsi cezası verildi.

        Kaza, dün, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde meydana geldi. 20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi'nden Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan İlyas Yılmazyıldız, 06 CHZ 299 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, bayram dolayısıyla mezarlık ziyareti yapan Adnan Kozan'ın kullandığı 10 PY 369 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yılmazyıldız'a, çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi.

        Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatan Bandırma Başsavcılığı, Adnan Kozan'ın cenazesini, kesin ölüm raporunun düzenlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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