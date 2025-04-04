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        14 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü

        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki oğlu R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:15
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        14 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü
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        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki oğlu R.Ç., babası Metin Çetinkaya’yı (39) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçenin kırsal İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, R.Ç. tarafından ekmek bıçağıyla karnından bıçaklandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bıçak darbesi alan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Metin Çetinkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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