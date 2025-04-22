Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede

BASKETBOLSüper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor. Balıkesir’de başlayan Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Fenerbahçe'nin Litvanyalı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertililerin küçük takımında oynuyor. Jasikevicius, 2011'de basketbolcu olarak görev yaptığı Fenerbahçe'yi antrenör olarak yıllar sonra ligde ve Avrupa'da zirveye taşırken, 2012 doğumlu oğlu da babası gibi aynı kulüpte formayı sırtına geçiriyor.