Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede

        BASKETBOLSüper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor. Balıkesir’de başlayan Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Fenerbahçe'nin Litvanyalı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertililerin küçük takımında oynuyor. Jasikevicius, 2011'de basketbolcu olarak görev yaptığı Fenerbahçe'yi antrenör olarak yıllar sonra ligde ve Avrupa'da zirveye taşırken, 2012 doğumlu oğlu da babası gibi aynı kulüpte formayı sırtına geçiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi