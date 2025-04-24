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        Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Emine Çınar hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:45
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        Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Emine Çınar hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde meydana geldi. M.H.K.'nin kullandığı 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. yönetimindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, traktördeki Emine Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücüler M.H.K. ile N.Ç., ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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