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        Traktörden dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

        BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde, traktörden yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:35
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        Traktörden dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
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        BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde, traktörden yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        kaza, saat 18.00 sularında Şehir Mezarlığı yolunda meydana geldi. Bandırma istikametinden, Erdek'e seyir halinde olan 10 AHC 345 plakalı traktör, arızalandı. Bu esnada traktörden yola yağ döküldü. Aynı güzergâhta seyreden Emir S. yönetimindeki 59 AJV 211 plakalı motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Emir S. ile arkasındaki yolcu Eray P., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri trafiğin güvenli sağlanması için yol üzerinde önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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