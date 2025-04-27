Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: 1-0
STAT:17 EylülHAKEMLER: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit GüngörTEKSÜT BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngör
TEKSÜT BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.87 Faruk Can Güleç), Ndongala (Dk.46 Paulinho), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi (Dk.87 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk.58 Mehmet Özcan)
ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Dk.59 Mücahit Albayrak), Tugay Kacar, Sakıb Aytaç, Alper Kahraman (Dk.64 Hamza Çatakovic), Kayode (Dk.80 Seyfettin Anıl Yaşar), Metehan Mert, Francis Nzaba, Ryan Jack, Furkan Orak, Junior Fernandes
GOL: Dk.17 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk.44 Ryan Jack, Dk.62 Mücahit Albayrak, Dk.77 Junier Fernandes, Dk.90+5 Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor), Dk.68 Hikmet Çiftçi, Dk.90+3 Hakan Bilgiç (Teksüt Bandırmaspor)
1’inci Lig 36’ncı hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor’u 1-0 yendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.