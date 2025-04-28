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        Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, marinada bağlı 'Delfinn' isimli motoryatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 21:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:25
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        Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, marinada bağlı 'Delfinn' isimli motoryatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Ayvalık'ta marinada bağlı 17 metrelik 'Delfinn' isimli motoryatta, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Marina yetkilileri durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. İçinde kimsenin bulunmadığı motoryattaki alevler, 1 saatlik çalışma sonucu diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği motoryatta çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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