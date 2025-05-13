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        Üniversiteli Bergin, annesinin Anneler Günü'nü kutladıktan sonra dönüş yolunda kazada ölmüş

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kullandığı otomobilin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Bergin Serdar'ın (20), annesi İrem Aslan Serdar'ın Anneler Günü'nü kutladıktan sonra İzmir'e dönüş yolunda kaza yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:55
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        Üniversiteli Bergin, annesinin Anneler Günü'nü kutladıktan sonra dönüş yolunda kazada ölmüş
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kullandığı otomobilin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Bergin Serdar'ın (20), annesi İrem Aslan Serdar'ın Anneler Günü'nü kutladıktan sonra İzmir'e dönüş yolunda kaza yaptığı ortaya çıktı.

        Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Bergin Serdar'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 CGK 527 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serdar ile yanındaki çocukluk arkadaşı Yağız B. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Bergin Serdar, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağız B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ŞEHİT AMCASININ YANINA DEFNEDİLDİ

        Bergin Serdar için bugün öğle vakti Edremit Akşemsettin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, aynı kazada yaralanan arkadaşı Yağız B., ailesi, okul arkadaşları, mahalleli ve sevenleri katıldı. Serdar'ın cenazesi, Balıkesir'in Havran ilçesindeki aile kabristanlığında, 1992 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şehit olan amcası Jandarma Er Halit Serdar'ın mezarının yanında toprağa verildi.

        Öte yandan, Bergin Serdar'ın, annesi İrem Aslan Serdar'ın Anneler Günü'nü kutladıktan sonra İzmir'e dönüş yolunda kaza yaptığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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