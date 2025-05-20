Vali Ustaoğlu, Ahmet Mekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

BALIKESİR Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşüp kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin'i (93) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Erdek Devlet Hastanesi'nden, Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mekin’in tedavisine devam ettiği öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Mekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Balıkesir Valiliği yapılan bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.