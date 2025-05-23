Damla sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheliye gözaltı (2)
ŞÜPHELİLERİNTAMAMI TUTUKLANDIBalıkesir'de damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.
ŞÜPHELİLERİNTAMAMI TUTUKLANDI
Balıkesir'de damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (30), İ.E. (36), S.C. (27), R.T. (20), B.B. (52) sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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