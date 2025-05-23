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        Damla sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheliye gözaltı (2)

        ŞÜPHELİLERİNTAMAMI TUTUKLANDIBalıkesir'de damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:02
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        Damla sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheliye gözaltı (2)
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        ŞÜPHELİLERİNTAMAMI TUTUKLANDI

        Balıkesir'de damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (30), İ.E. (36), S.C. (27), R.T. (20), B.B. (52) sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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