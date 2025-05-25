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        Balıkesirspor hedefe ulaşamadı

        3'ÜNCÜ Lig Play-Off final maçında Yeni Adana Stadı'nda Muşspor'a 2-0 kaybeden Balıkesirspor, 2'nci Lig hayallerine veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:14
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        Balıkesirspor hedefe ulaşamadı
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        3'ÜNCÜ Lig Play-Off final maçında Yeni Adana Stadı'nda Muşspor'a 2-0 kaybeden Balıkesirspor, 2'nci Lig hayallerine veda etti. Her iki yarıda da yediği gollerle rakibine yenilmekten kurtulamayan Balıkesirsporlu oyuncular ve teknik ekip, müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşadı. En son 2014 senesinde 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e yükselen Balıkesirspor, daha sonraki yıllarda üst üste küme düşerek 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor'un şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkmış oldu. Teknik direktör İsmail Ertekin ise bu kez Balıkesirspor'la şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Tecrübeli teknik adam, 2013'te takımı 2'nci Lig'den 1'inci Lige, 2014'te de Süper Lig'e çıkarmıştı. 10 yıl sonra yuvaya dönen İsmail Ertekin bu kez hedefine ulaşamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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