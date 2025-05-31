Ayvalıkgücü sandığa gidiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon lider durumda olmasına rağmen şampiyonluğu son hafta evinde kaçırıp, ardından Antalya'daki Play-Off finalinde de Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 kaybederek çifte üzüntü yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor kongreye gidecek. Kırmızı-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de ilçedeki Nejat Uygur Sahnesi'nde yapılacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa yönetim, 30 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte seçilecek.

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