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        Balıkesirspor'da yönetim şekillendi

        TFF 3'üncü Lig'de Play-Off finalinde hayal kırıklığı yaşadıktan sonra sözleşmesi biten teknik direktör İsmail Ertekin ile yeniden anlaşmayan Balıkesirspor, yönetimi tekrar şekillendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:49
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        Balıkesirspor'da yönetim şekillendi
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        TFF 3'üncü Lig'de Play-Off finalinde hayal kırıklığı yaşadıktan sonra sözleşmesi biten teknik direktör İsmail Ertekin ile yeniden anlaşmayan Balıkesirspor, yönetimi tekrar şekillendirdi. Abdullah Bekki başkanlığında yola devam kararı alan yönetim kurulunda asil yöneticilerden Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya, Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül, yedek yöneticilerden Nurettin Asar ile Sadettin Akbaba yeni dönemde görev alamayacaklarını ifade ederek istifa ederken yerlerine yeni isimler geldi.

        Balıkesirspor'da yeni sezonda asbaşkanlar İsa Tamer Çelik, Volkan Altınöz ve Ferit Gündoğdu oldu. Futbol şube sorumlusu olarak Sercan Adın, altyapı sorumlusu olarak Emre Başoğlu görev yapacak. Ceyhun Ercan basın sözcüsü, taraftar ve halkla ilişkiler sorumlusu, Aytuğ Yarmaz sayman ve mali işler sorumlusu, Mehmet Baykan tesisler ve mağaza sorumlusu, Mehmet Akkan sponsorluk ve reklam sorumlusu, Bülent Avcuoğlu da stadyum ve protokol sorumlusu olarak görevlendirildi. Eralp Şayakçı, İlker Kelemençe, Hüseyin Atikler ile Mehmet Fatih Önsöz de yönetimde görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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