        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 8 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:27
        Balıkesir'de öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 8 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Çanakkale kara yolu Devlet Hastanesi kavşağında Serkan D. (50) idaresindeki 10 ADA 97 plakalı otomobil ile Rıfat E. idaresindeki 10 S 15018 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada serviste bulunan Rıfat E. ile öğrenciler Aslan Efe G. (10), Mina Su Ö. (15), Defne İrem D. (15) ve Civan Mert Y. (10) ve otomobilin sürücüsü Serkan D. ile yanında yolcu olarak bulunan Saliha D. (38), Hüseyin Engin D. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Balıkesir-Çanakkale kara yolunun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

