Sındırgı'daki konut projelerinin inşası sürüyor

10 Ağustos depreminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla temeli atılan 135 deprem konutunda da kaba inşaat hızla ilerliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede daha önce başlatılan 248 konutluk sosyal konut projesinde blokların büyük bölümü tamamlandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerin ardından yapımına başlanan afet konutları ile daha önce başlatılan sosyal konut projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

