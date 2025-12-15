Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'daki konut projelerinin inşası sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerin ardından yapımına başlanan afet konutları ile daha önce başlatılan sosyal konut projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:15
        Sındırgı'daki konut projelerinin inşası sürüyor
        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerin ardından yapımına başlanan afet konutları ile daha önce başlatılan sosyal konut projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede daha önce başlatılan 248 konutluk sosyal konut projesinde blokların büyük bölümü tamamlandı.

        10 Ağustos depreminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla temeli atılan 135 deprem konutunda da kaba inşaat hızla ilerliyor.

        Devam eden çalışmalar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

