Edremit'in turizm potansiyeli konuşuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından "Edremit'in Kültürel ve Doğal Mirasının Turistik Ürün Potansiyeli" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Kentin zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm ürünü haline getirilmesi amacıyla düzenlenen programda, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, bölgenin turistik potansiyelini anlattı.

Konuşmacılar, Edremit'in sahip olduğu Antandros Antik Kenti, Kazdağları'nın doğal zenginlikleri ve yerel kültürü birleştirerek nasıl daha cazip bir turizm destinasyonu haline gelebileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

Etkinliğe, Edremit Belediye Başkan Vekili Nevin Sayman ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.