Balıkesir'de orman yangını (2)

VALİUSTAOĞLU YANGIN ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in Havran ilçesi Halılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerinde inceleyip, söndürme çalışmalarını koordine etti. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösterildiğini belirten Vali Ustaoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm birimlerimiz ile mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği bildirildi.