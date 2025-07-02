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        Oyuncu Şekip Taşpınar, hayatını kaybetti

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanan oyuncu Şekip Taşpınar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:55
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        Oyuncu Şekip Taşpınar, hayatını kaybetti
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        BALIKESİR’in Edremit ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanan oyuncu Şekip Taşpınar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, tatil yaptığı Edremit ilçesinde rahatsızlandı. Taşpınar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Taşpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşpınar'ın cenazesinin yarın Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.

        Taşpınar, bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Gelincik, Behzat Ç., Karadayı, Cesur Yürek, Arıza ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok televizyon dizisinde rol almıştı.

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