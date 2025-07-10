Bakan Ersoy: Kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren kütüphaneleri yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda hizmete erişimde fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak ele aldık. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bilgiye, kitaba ve teknolojiye rahatça ulaşabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Kütüphaneleri üretim ve paylaşımın merkezi haline getirdik. Bu anlayışla son yıllarda Türkiye genelinde çok sayıda yeni kütüphane açtık, mevcut kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi program için Balıkesir'e geldi. Programları kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, anı defterini imzalayıp, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy'a, Vali Ustaoğlu ve kurum yöneticileri eşlik etti. Kütüphanelerin önemine değinen Bakan Ersoy, "Kültürel zenginliği, üretken insanları ve köklü geçmişiyle ülkemizin güzide şehirlerinden Balıkesir'de, bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günümüzde bilgiye hem fiziksel hem dijital ortamlarda hızlı ve kolay erişim imkanı, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu yerler olmaktan çıkarmış; onları araştırmanın, üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın merkezine yerleştirmiştir. Bugün kütüphaneler, bireysel gelişimin, toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin yaşandığı çok boyutlu yaşam alanlarına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

‘HALK KÜTÜPHANELERİMİZİ ÇOK YÖNLÜ YAŞAM ALANLARI HALİNE GETİRDİK’ Bakan Ersoy, kütüphaneleri yalnızca bir bilgi merkezi değil, fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak gördüklerini vurgulayarak, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren kütüphaneleri yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda hizmete erişimde fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak ele aldık. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bilgiye, kitaba ve teknolojiye rahatça ulaşabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Kütüphaneleri üretim ve paylaşımın merkezi haline getirdik. Bu anlayışla son yıllarda Türkiye genelinde çok sayıda yeni kütüphane açtık, mevcut kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık. Artık kütüphanelerimiz sadece okuma alanları değil; öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın merkezleri haline geldi. 'Yaşayan kütüphane' yaklaşımımız sayesinde halk kütüphanelerimizi, sadece bilgiye erişim sağlayan yapılar değil; aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü yaşam alanları haline getirdik" dedi.

İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE ATÖLYELER Bakan Ersoy, kütüphanelerin yalnızca okuma kültürünü değil, üretim süreçlerini de desteklediğini ifade ederek, "Yeni hedefimiz; kütüphaneleri yalnızca okuma alanı olmaktan çıkarıp, düşünen, üreten ve dönüştüren bireylerin yetiştiği, topluma yön veren merkezler haline getirmektir. 'Üreten Kütüphaneler' vizyonuyla kütüphanelerimiz, ülkemizin gelişimine yalnızca eşlik eden değil, ona yön veren proaktif yapılar olarak katkı sunacaktır. İhtisas kütüphanelerimiz de farklı sektörlerin bilgi ihtiyacına yönelik derinleşmiş ve nitelikli içerikler sunarken; sanat, edebiyat ve geleneksel el sanatları atölyeleriyle bireyleri kültürel üretime teşvik ediyor. Aynı zamanda inovasyon ve girişimciliğe zemin hazırlayarak kütüphanelerimizi, fikirlerin filizlendiği ve projelerin hayat bulduğu gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz. 'Üreten kütüphane' yaklaşımımız, bireylerin yalnızca bilgiye erişen değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreten, düşünen ve katkı sunan aktif öznelere dönüşmesini hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında bin 300'ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla 26 müstakil bebek kütüphanesi, 59 müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 AVM kütüphanesi, ceza ve tevkif evi kampüslerindeki 10 adalet halk kütüphanemiz, havalimanı ve gar kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmet modeli sunuyoruz" diye konuştu.

GEZİCİ KÜTÜPHANELERLE KÖYLERE ULAŞIM Türkiye genelinde kütüphane sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Ersoy, "'Bilgiye erişim herkesin hakkıdır' anlayışıyla, 78 gezici kütüphanemizle yerleşik kütüphanelerin ulaşamadığı noktalara hizmet götürüyor; kırsaldaki öğrencilerimizi kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamlarıyla buluşturuyoruz. 6 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanımızda yüzde 83'lük bir artış sağladık; 410 bin metrekareden 750 bin metrekareye ulaştık. Aynı süreçte oturma kapasitesi 97 binden 150 bine çıkarılarak yüzde 54 artış sağlandı. Bu genişleme hem kullanıcı deneyimini geliştirdi hem de hizmet erişimini yaygınlaştırdı. 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Sadece bir yıl içinde kullanıcı sayımız 5 milyondan fazla artış gösterdi" dedi. 'YALNIZCA BİLGİYLE DEĞİL, DOĞAYA SAYGIYLA DA İNŞA EDİYORUZ' Bakan Ersoy, dijital dönüşüm projelerine de değinerek, "Bu çerçevede kütüphanelerimizde dijital çağın gerekliliklerine uygun dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 'Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler' projesiyle, sesli iletişim kurulabilen dijital asistanlarımız sayesinde bilgiye erişimi hızlandırıyoruz. Ayrıca 'Milli Dijital Kütüphane Projesi' ile milyonlarca kaynağı dijital ortama taşıyarak halkımızın her yerden erişebileceği bir bilgi evreni oluşturuyoruz. Engelsiz kütüphane anlayışıyla, engelli vatandaşlarımızın kütüphane hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasını da temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. Kütüphanelerimizi yalnızca bilgiyle değil, doğaya saygıyla da inşa ediyoruz. Yeni hizmet binalarımızda çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımını merkeze alıyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olan Banaz Tarım Kütüphanesi ve Burdur İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında IFLA tarafından dünyaya örnek gösterilen projeler arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'E BÖLGE KÜTÜPHANESİ Balıkesir'e kazandırılan yeni halk kütüphanesinin bölgesel önemine değinen Bakan Ersoy, "Balıkesir İl Halk Kütüphanemiz; 5 bin 650 metrekare kullanım alanı, 105 bin kitap kapasitesi ve aynı anda 770 kişiyi ağırlayabilen altyapısıyla, sadece şehrimizin değil, tüm bölgenin kültürel belleğine yön verecek nitelikte bir merkez olarak tasarlandı. Her yaştan bireyin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanemizi; 0-3 ve 4-6 yaş grubu için bebek ve çocuk bölümleri, gençlik ve yetişkin okuma salonları, grup çalışma alanları, internet ve multimedya salonları ile sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca dene-yap, kimya, matematik ve zeka atölyeleri, konferans salonu, cep sineması, süreli yayın bölümü ve kent kitaplığı gibi alanlarla kütüphanemiz, Balıkesir'in kültürel ve eğitsel hayatına çok boyutlu katkılar sağlayacaktır. Bugün itibarıyla Balıkesir'de 1 il halk, 4 çocuk, 3 şube, 1 kasaba ve 17 ilçe halk kütüphanesi olmak üzere toplam 26 halk kütüphanemiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmet ağı, sadece şehir merkezlerindeki yerleşik kütüphanelerle sınırlı kalmayıp Gezici Kütüphane aracımız sayesinde kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı da bilgiyle buluşturmaktadır" dedi.