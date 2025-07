Bakan Ersoy: Kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren kütüphaneleri yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda hizmete erişimde fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak ele aldık. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bilgiye, kitaba ve teknolojiye rahatça ulaşabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Kütüphaneleri üretim ve paylaşımın merkezi haline getirdik. Bu anlayışla son yıllarda Türkiye genelinde çok sayıda yeni kütüphane açtık, mevcut kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi program için Balıkesir'e geldi. Programları kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, anı defterini imzalayıp, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy'a, Vali Ustaoğlu ve kurum yöneticileri eşlik etti. Kütüphanelerin önemine değinen Bakan Ersoy, "Kültürel zenginliği, üretken insanları ve köklü geçmişiyle ülkemizin güzide şehirlerinden Balıkesir'de, bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günümüzde bilgiye hem fiziksel hem dijital ortamlarda hızlı ve kolay erişim imkanı, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu yerler olmaktan çıkarmış; onları araştırmanın, üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın merkezine yerleştirmiştir. Bugün kütüphaneler, bireysel gelişimin, toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin yaşandığı çok boyutlu yaşam alanlarına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, kütüphaneleri yalnızca bir bilgi merkezi değil, fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak gördüklerini vurgulayarak, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren kütüphaneleri yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda hizmete erişimde fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak ele aldık. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bilgiye, kitaba ve teknolojiye rahatça ulaşabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Kütüphaneleri üretim ve paylaşımın merkezi haline getirdik. Bu anlayışla son yıllarda Türkiye genelinde çok sayıda yeni kütüphane açtık, mevcut kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artırdık. Artık kütüphanelerimiz sadece okuma alanları değil; öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın merkezleri haline geldi. 'Yaşayan kütüphane' yaklaşımımız sayesinde halk kütüphanelerimizi, sadece bilgiye erişim sağlayan yapılar değil; aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü yaşam alanları haline getirdik" dedi.

Bakan Ersoy, dijital dönüşüm projelerine de değinerek, "Bu çerçevede kütüphanelerimizde dijital çağın gerekliliklerine uygun dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 'Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler' projesiyle, sesli iletişim kurulabilen dijital asistanlarımız sayesinde bilgiye erişimi hızlandırıyoruz. Ayrıca 'Milli Dijital Kütüphane Projesi' ile milyonlarca kaynağı dijital ortama taşıyarak halkımızın her yerden erişebileceği bir bilgi evreni oluşturuyoruz. Engelsiz kütüphane anlayışıyla, engelli vatandaşlarımızın kütüphane hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasını da temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. Kütüphanelerimizi yalnızca bilgiyle değil, doğaya saygıyla da inşa ediyoruz. Yeni hizmet binalarımızda çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımını merkeze alıyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olan Banaz Tarım Kütüphanesi ve Burdur İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında IFLA tarafından dünyaya örnek gösterilen projeler arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'e kazandırılan yeni halk kütüphanesinin bölgesel önemine değinen Bakan Ersoy, "Balıkesir İl Halk Kütüphanemiz; 5 bin 650 metrekare kullanım alanı, 105 bin kitap kapasitesi ve aynı anda 770 kişiyi ağırlayabilen altyapısıyla, sadece şehrimizin değil, tüm bölgenin kültürel belleğine yön verecek nitelikte bir merkez olarak tasarlandı. Her yaştan bireyin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanemizi; 0-3 ve 4-6 yaş grubu için bebek ve çocuk bölümleri, gençlik ve yetişkin okuma salonları, grup çalışma alanları, internet ve multimedya salonları ile sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca dene-yap, kimya, matematik ve zeka atölyeleri, konferans salonu, cep sineması, süreli yayın bölümü ve kent kitaplığı gibi alanlarla kütüphanemiz, Balıkesir'in kültürel ve eğitsel hayatına çok boyutlu katkılar sağlayacaktır. Bugün itibarıyla Balıkesir'de 1 il halk, 4 çocuk, 3 şube, 1 kasaba ve 17 ilçe halk kütüphanesi olmak üzere toplam 26 halk kütüphanemiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmet ağı, sadece şehir merkezlerindeki yerleşik kütüphanelerle sınırlı kalmayıp Gezici Kütüphane aracımız sayesinde kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı da bilgiyle buluşturmaktadır" dedi.

'BALIKESİR'DE REKOR KAPASİTE'

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son beş yılda Balıkesir'de kütüphane hizmetlerini genişletmek adına kararlılıkla önemli adımlar attık. Bugün itibarıyla Balıkesir'de toplam 26 halk kütüphanemizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmet ağı, şehir merkezleriyle sınırlı kalmayıp Gezici Kütüphane aracımızla kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı da bilgiyle buluşturuyor. 2024 yılı itibarıyla Balıkesir'deki halk kütüphanelerimiz, 600 bini aşkın kitap, 350 binin üzerinde materyal, 150 binden fazla kayıtlı üye ile bugüne kadarki en yüksek kapasiteye ulaştı. Biliyoruz ki bilgiye yapılan her yatırım aslında yarının inşasıdır. Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz kıymetli Balıkesirlileri bu kütüphaneyi her yaşta, her zaman kullanmaya davet ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından kütüphane binası gezildi. Açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy, Balıkesir'den ayrıldı.