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        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde beton blok yüklü TIR ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:00
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        Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
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        BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde beton blok yüklü TIR ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun İstanbul yönü Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen beton blok yüklü TIR ile 16 TE 066 plakalı akaryakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazanın ardından yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında akaryakıt, başka tankerlere aktarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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