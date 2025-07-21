Balıkesir'de TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun İstanbul yönü Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen beton blok yüklü TIR ile 16 TE 066 plakalı akaryakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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