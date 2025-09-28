Balıkesirspor –Kütahyaspor: 2-2
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor evinde Kütahyaspor'la 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta ilk 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor evinde Kütahyaspor’la 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 17’nci dakikada Artun’un golüyle 1-0 öne geçerken, 19’uncu dakikada Serhat, Balıkesirspor’un ikinci golünü kaydetti: 2-0. İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Balıkesirspor, 88’inci dakikada Yiğit’in golüne engel olamadı, Kütahya temsilcisi umutlandı: 2-1. Maçın 90 artı 6’ncı dakikasında Yiğit bir kez daha sahneye çıktı ve tabelayı 2-2’ye getiren golü attı. Bu skorun ardından Balıkesirspor 2 puana, Kütahyaspor ise 7 puana yükseldi.
