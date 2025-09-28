Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor –Kütahyaspor: 2-2

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor evinde Kütahyaspor'la 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:58 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor –Kütahyaspor: 2-2
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta ilk 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor evinde Kütahyaspor’la 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 17’nci dakikada Artun’un golüyle 1-0 öne geçerken, 19’uncu dakikada Serhat, Balıkesirspor’un ikinci golünü kaydetti: 2-0. İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Balıkesirspor, 88’inci dakikada Yiğit’in golüne engel olamadı, Kütahya temsilcisi umutlandı: 2-1. Maçın 90 artı 6’ncı dakikasında Yiğit bir kez daha sahneye çıktı ve tabelayı 2-2’ye getiren golü attı. Bu skorun ardından Balıkesirspor 2 puana, Kütahyaspor ise 7 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de orman yangını (3)
        Balıkesir'de orman yangını (3)
        Balıkesir'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangını ko...
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangını ko...