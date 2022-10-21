Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan Fatma Sultan Türbesi ziyarete açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Fatma Sultan Türbesi, çalışmaların sona ermesinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmed'in halası, Zağnos Mehmet Paşa'nın eşi Fatma Sultan ile kızı Sitti Hatun’un kabirlerinin bulunduğu Fatma Sultan Türbesi’nde başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı.



Altıeylül ilçesi Halalca ve Ovaköy kırsal mahalleleri arasında bulunan türbenin restorasyon projesi Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlandı. Restorasyon çalışması ise Büyükşehir Belediyesince yürütüldü. Türbenin restorasyonunun yanı sıra ziyaretçiler için alana tuvalet, abdesthane ve mescit inşa edildi.

Fatma Sultan Türbesi’nin açılışında konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Canbey, “Bizim için tarihe sahip çıkmak çok önemli. Fatma Sultan Türbemizin restorasyonu çok güzel olmuş. Bu projeyi düşünen, yapan, bugün bu hale getiren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları kaydetti:



“Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir’in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihimizin ve medeniyetimizin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Başçeşme Mezarlığı, Şeyh Lütfullah Camisi, Zağnos Paşa Camisi ve şimdi Fatma Sultan Türbesi. Yürüttüğümüz Puşide Projesi kapsamında 33 türbemizdeki puşideleri değiştirdik. 120’ye yakın çeşmenin bakım ve restorasyonunu yaptık. 28 tarihi yapıyı restore ettik, şu anda tamamlanmak üzere. Amacımız bu kadim şehrin özgüvenini yükseltmek. Her zaman insana değer veren, uzlaşı içinde yaşayan, merhametli bir şehir Balıkesir. Ben Balıkesirli olmaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum. Türbenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Celal Sürgeç’in dua ettiği törende, açılış kurdelesini Yücel Yılmaz, il protokolü ve restorasyonda görev alanlar birlikte kesti.



Törene, Karesi Kaymakamı ve Vali Vekili Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve vatandaşlar katıldı.

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