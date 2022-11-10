Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Kepsutlu üreticilere hibe koç desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Kuzusu Damızlık Koyun Tesisi”nde yetiştirilen 25 damızlık koçu, Kepsutlu üreticilere yüzde 100 hibe ile dağıttı.

Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut ve Manyas ilçelerindeki üreticilere hibeyle toplam 416 damızlık koç desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut’taki Balıkesir Kuzusu Damızlık Koyun Çiftliği’nde yetiştirdiği 25 damızlık koçu, bu ilçeden üreticilere tamamı hibe ile verdi.

Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kurum müdürleri ve onlarca çiftçinin katıldığı dağıtım töreninde, 25 koç kura ile sahiplerine teslim edildi.

Dağıtılan koçlar sayesinde Balıkesir kuzusunun popülasyonun artacağını, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini belirten Akça, “Dağıtımlarımız önümüzdeki aylarda sayıları artarak devam edecek. İlimizde bitkisel ve hayvansal üretimi birçok proje ile desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.