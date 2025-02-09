2 çocuk annesinin organları 3 kişiye umut oldu

Melike Topal’ın ameliyatla alınan karaciğeri Antalya’ya, 2 böbreği de Bursa’ya nakil sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

BALIKESİR’de çalıştığı sırada fenalaşan kadın kuaförü 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın (50) kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

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