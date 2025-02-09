Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 3-2
STAT:Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat GüzBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat Güz
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk. 65 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 82 Kerim Avcı), Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diony), Messaoudi, Mehmet Özcan, Mulumba, Araujo (Dk. 65 N'Dongola), Paixao (Dk. 83 Louzif)
ŞANLIURFASPOR: Tokotaev, Muscat, Awuku, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 77 Safa Kınalı) Ogundu (Dk. 86 Sambou), Okyere (Dk. 71 Kappel)
GOLLER: Dk. 5, Dk. 67 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Messaoudi (Bandırmaspor), Dk. 30 Okyere, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 78 N'Dongola (Bandırmaspor), Dk. 26 Awuku, Dk. 90+4 Tokotaev (Şanlıurfaspor)
1’inci Lig'in 23'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
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