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        Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 3-2

        STAT:Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat GüzBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:30
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        Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 3-2
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        STAT:Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat Güz

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk. 65 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 82 Kerim Avcı), Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diony), Messaoudi, Mehmet Özcan, Mulumba, Araujo (Dk. 65 N'Dongola), Paixao (Dk. 83 Louzif)

        ŞANLIURFASPOR: Tokotaev, Muscat, Awuku, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 77 Safa Kınalı) Ogundu (Dk. 86 Sambou), Okyere (Dk. 71 Kappel)

        GOLLER: Dk. 5, Dk. 67 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Messaoudi (Bandırmaspor), Dk. 30 Okyere, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 78 N'Dongola (Bandırmaspor), Dk. 26 Awuku, Dk. 90+4 Tokotaev (Şanlıurfaspor)

        1’inci Lig'in 23'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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