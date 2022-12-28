Bandırma'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çocuk parkında Ü.D. (38) ile R.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y. yanındaki bıçakla Ü.D'yi kulağından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ü.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, R.Y'yi gözaltına aldı.

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