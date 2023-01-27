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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 180 litre kaçak içki ele geçirildi

AA

Balıkesir'de 180 litre kaçak içki ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Erdek ilçesinde 180 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki üreterek sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste 180 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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