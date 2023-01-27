Balıkesir'de 180 litre kaçak içki ele geçirildi

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BALIKESİR (AA) - Erdek ilçesinde 180 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki üreterek sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste 180 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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