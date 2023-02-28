Balıkesir'de 140 aranan kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 140 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde bir hafta süresince yaptığı uygulamalarda, kimi suçlardan aranan 140 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, zanlılardan bazılarının üzerlerinde 8 ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 11 ruhsatsız tüfek ve 19 adet kartuş ile 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan kişilerden adli makamlara sevk edilen 77'si tutuklandı.

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