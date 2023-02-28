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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 140 aranan kişi yakalandı

AA

Balıkesir'de 140 aranan kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 140 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde bir hafta süresince yaptığı uygulamalarda, kimi suçlardan aranan 140 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, zanlılardan bazılarının üzerlerinde 8 ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 11 ruhsatsız tüfek ve 19 adet kartuş ile 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan kişilerden adli makamlara sevk edilen 77'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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