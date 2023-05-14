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Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı

AA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınma sürecindeki kırsal Karyağmaz Mahallesi sakinleri, mevcut yerleşim alanında son oylarını kullandı.

Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak kırsal mahallede son kez seçim heyecanı yaşandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınma sürecindeki kırsal Karyağmaz Mahallesi sakinleri, mevcut yerleşim alanında son oylarını kullandı.

Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında 2010 yılında Karyağmaz Mahallesi'nin başka bir alana nakledilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki Karyağmaz sakinleri için Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi sınırları içindeki 700 dönüm araziye yeni nesil 404 konut, köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul ve cami inşa edildi.

Konutları teslim edilen vatandaşların büyük bölümü yeni yerleşim alanlarına taşındı. Karyağmaz'da kalan yaklaşık 25 hanenin sakinleri de birkaç ay içinde taşınacak ve mahallede kimse kalmayacak.

Seçmen kütüğüne kayıtlı 56 kişinin bulunduğu Karyağmaz'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için muhtarlık odasında sandık kuruldu. Mahalle sakinleri muhtarlığa gelerek oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Muhtar Sami Doğdu, AA muhabirine, mevcut yerleşim alanında son kez bir seçime katıldıklarını söyledi.

Sonraki seçimlerde Mustafakemalpaşa'da oylarını kullanacaklarını belirten Doğdu, "Bu köyde anılarımız çok, bu yaşımıza kadar bu köyde yaşadık. Bundan sonra da kısmetse yeni yerimizde yaşayacağız. Oradaki mahallemiz çok güzel, burada birkaç arkadaş kaldık. Nasipse bu seçimden sonra burada kimse kalmayacak. Seçimler vatanımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.


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