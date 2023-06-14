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Balıkesir'de Mahalle Ligi Turnuvaları'nda şampiyonlar belli oldu

AA

Balıkesir'de Mahalle Ligi Turnuvaları'nda şampiyonlar belli oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de 9 ayrı dalda yapılan Mahalle Ligi Turnuvaları, final maçlarının ardından sona erdi.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda gün boyu süren final maçlarının ardından minik kızlarda Edremit 75. Yıl İlkokulu Sivas Spor, minik erkeklerde Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu, küçük kızlarda Edremit Anka 2023, küçük erkeklerde Edremit 75. Yıl Ortaokulu A Takımı, genç kızlarda Gönen Dişi Kartallar, genç erkeklerde Gönen Last Dans, yıldız kızlarda Gönen Girls, yıldız erkeklerde Savaştepe Yıldızları Tarım Lisesi, büyük erkeklerde ise Manyas Yenimahalle Spor şampiyon oldu.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde 20 ilçede başlayan bu büyük organizasyonda çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize spor yaptırmak en önemli amacımız. Bunun yanı sıra ilçelerin kendi arasında kaynaşmasında da çok büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Balıkesir’in 20 ilçesiyle bir spor kenti olduğunu vurgulayan Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç ise bu organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Mahalle Ligi Turnuvaları'nın çok güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Zorluğa, meşakkate ve sürdürülebilirliğe inandıkları ve öğrencilerimize değer verdikleri için. Bu organizasyonda 24 bin kişi yer aldı. 1800’ün üzerinde maç yapıldı. 2 binin üzerinde takım oluşturuldu. Bunların her türlü ihtiyacını karşılayan bir Balıkesir var. Bu el birliğiyle yapılan bir iş. Balıkesir, kendini sporda güzel bir yere koydu. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç gerçek bir spor adamı, yıllardır seçime girer ve kazanır. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerine verdiğimiz 15 milyon liralık desteği bu yıl 4 katına çıkararak 60 milyon lira vereceğiz. Balıkesir’in sporla anılmasını istiyoruz. Başarı grafiğimiz de ortada. Türkiye’de gençlerin lisanslı spor yapma oranı yüzde 17, Balıkesir’de 52. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızı tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun."

Tören, şampiyonlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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