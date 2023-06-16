Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sarıbeyler Mahallesi'nden Esenköy Mahallesi'ne gitmekte olan Hüsamettin Karakoç (57) idaresindeki 10 F 2907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Zekiye (84), Fatma (58) ve Akar Karakoç (85) ile Safiye Nur Acar (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla önce Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu kişilerden Akar Karakoç, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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