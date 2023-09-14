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        İstanbul'dan Balıkesir'e göç eden sağlık teknikeri aronya üreticisi oldu

        İstanbul'un yoğunluğundan sıkılarak Balıkesir'in Savaştepe ilçesine yerleşen sağlık teknikeri Gülçin Yazıcıoğlu (37), beş dönümlük alanda "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştiricisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:12
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        İstanbul'dan Balıkesir'e göç eden sağlık teknikeri aronya üreticisi oldu
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        İstanbul Tıp Fakültesinde 15 yıl patoloji teknikeri olarak görev yapan Yazıcıoğlu, büyük şehrin yoğunluğundan dolayı istifa etti. Yazıoğlu, babası Gürbüz Yazıcıoğlu ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ne yerleşti.

        Tarımla, toprakla uğraşmak için arayışa giren Yazıcıoğlu, tekniker olduğu dönemde de karşılaştığı ve sağlıklı beslenmede tercih edilen meyvelerden aronya ile ilgili araştırmalar yaptı.

        Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronya yetiştirmek için aynı mahalleden 5 dönüm tarla alan Yazıcıoğlu, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor. Kadın girişimci, ürünü ihraç etmeyi de hedefliyor.

        - "Bir fidan 10 ile 15 kilo arasında meyve veriyor"

        Savaştepe'de aronya ekimi için toprak analizleri yaptırdıklarını anlatan Gülçin Yazıcıoğlu, AA muhabirine, aronyanın dayanıklı bir meyve olduğunu söyledi.

        Beş dönümlük bir alana 2 bin fidan ektiklerini belirten Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Ekim yaptığımız sene çok az tadımlık bir verim aldık. Bu sene ikinci yılımız. Hasadımızı yapacağız. Asıl verimi ekim yapıldıktan 3 yıl sonra veriyor. Ortalama bir fidan 10 ile 15 kilogram arasında meyve veriyor. Ottan korumak ve bol bol sulamak gerekiyor. Aronya bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Kansere karşı etkisiyle biliniyor. En yüksek c vitamini ve antioksidana sahip. Hücrelerin DNA yapısını güçlendirerek kanser oluşumunu engelliyor. Kandaki kolesterol seviyesinin dengede tutarak damar tıkanıklığını önlüyor. Şeker hastalığına da çok iyi geldiği biliniyor."

        Baba Gürbüz Yazıcıoğlu da kızına destek verdiğini dile getirdi.

        Aronyanın değerli bir meyve olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Çok değerli bir meyve. Bu bölgede ilk ekim yapan biziz. Umarım bundan sonra başkaları da eker." dedi.

        Yazıcıoğlu, aronyanın kilosunun 400 ila 500 lira arasında alıcı bulduğunu anlatarak, ön siparişini aldıkları müşterilerine kargo ile de gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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