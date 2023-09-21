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        Balıkesir Aile Çalıştayı başladı

        Ailenin korunması, güçlendirilmesi, sosyal yaşamın arttırılması temasıyla gerçekleştirilen Balıkesir Aile Çalıştayı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:52
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        Balıkesir Aile Çalıştayı başladı
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        Ailenin korunması, güçlendirilmesi, sosyal yaşamın arttırılması temasıyla gerçekleştirilen Balıkesir Aile Çalıştayı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor.

        Çalıştay; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin iş birliğinde gerçekleştirilen “Bir Ömür Temalı” fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

        Daha sonra Avlu Kongre Fatih Salonunda yapılan programda açılış konuşmasını Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü Hatice Dost yaptı.

        Dost, insanı besleyen en güçlü kaynak olarak gösterilen aile kurumunun sürdürülebilir kılmak için hem psikolojik hem biyolojik açıdan sağlıklı insanın elzem olduğunu söyledi. Katılımcılara destekleri için teşekkür eden Dost, programın Türk aile yapısına önemli katkılar sunmasını diledi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da aile denilen mukaddes ocağın yaşatılması ve tehditler karşısında korunmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

        Vali Ustaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, geçmişimizde, inancımızda aile kutsaldır. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı içerisine adım adım ilerlediğimiz bu dönem içerisinde bizim için üzerinde en fazla durmamız gereken huşuların başında ailenin korunması geliyor. Hem milli kültürümüzde hem de inancımızın temelinde bulunan aile müessesi ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Kadim geleneğimizde aile ile toplum, aile ile devlet bir ve beraberdir. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü aile yapısına sahip olmaktır.

        Ustaoğlu, Şeyh Edebali’nin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden ilhamla aileyi yaşatmanın, nesli korumanın, aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmenin, asli görevlerin başında geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Aile dediğimiz mukaddes ocak yaşatılması, tehditler karşısında korunması son derece önemlidir. Ailelerdeki çözülmeleri önlemenin, nesli muhafaza etmenin yolu da aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Keza devleti korumak da ancak aileyi korumakla mümkündür. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek, ailelerin yükünü alacak, sosyal devlet uygulamalarına ve politikalara önem veriyoruz."

        Program Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın açılış konferansı ile devam etti.

        Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise kurulan masalarda alanında uzman kişiler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile belirlenen temalar üzerine yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi.

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