Teksüt Bandırmaspor'da hedef hem tesisleşme hem Süper Lig Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, bu sezon hedeflerinin hem tesisleşmeyi tamamlamak hem de Trendyol Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, bu sezon hedeflerinin hem tesisleşmeyi tamamlamak hem de Trendyol Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

Göçmez, kulübün ana sponsoru Teksüt firması tarafından yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen kahvaltıda 2023-2024 sezonu hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

​​​​​​​Bandırmaspor'un sosyal tesis hamlesine değinen Göçmez, şunları söyledi:

"Kulübümüzün sosyal tesislerini şu ana kadar kendimiz yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin beton desteği oldu. Bandırma Belediyesi de önümüzdeki günlerde destek verecek. Futbolcularımız için yapımı süren konaklama binamız tamamlandığında futbolcular için 35 futbolcu arkadaşımızın kalabileceği odalar olacak. Tesiste ayrıca analiz odası, masaj odası, sinema salonu ve diğer bölümler yer alacak. Bina, sadece yüzme havuzu olmadığından 4 yıldızlı otel konumunda bir tesis konumunu taşıyacak. Kulübümüzün sosyal tesislere kavuşmasını şampiyonluktan da önemli görüyoruz. Bu tesis, bölgemizin en gelişmiş tesisi olacak. Hem şampiyon olacağız hem de tesis yapacağız. Çünkü bizler sürdürülebilir başarıları hedefliyoruz. Hatta gelecekte Avrupa kupalarında da mücadele etme düşüncemiz var."

Göçmez, Balıkesir'in Gönen, Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinden, çevredeki diğer şehirlerden gençleri de Bandırmaspor çatısı altında birleştirerek hedefe hep beraber gitmek istediklerini anlattı.

Bu sezon teknik heyetten çok memnun olduğunu dile getiren Göçmez, "5 yıldan beri ilk kez altyapıyı yakından izleyen bir teknik direktör ve teknik ekibe sahibiz. İletişime çok açık bir hocamız var. Teknik direktör olarak yeni hocalara görev vermekten yanayım ve bunu yapıyoruz. Bir maçta şampiyon da olunmuyor, küme de düşülmüyor. Bu uzun bir süreç. Önemli olan sezon sonundaki başarıdır. İnanıyorum ki bu hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçından da başarıyla döneceğiz. Hem tesis yapacağız hem de şampiyonluk kupasını buraya getireceğiz." diye konuştu.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Ligin bir maraton olduğuna işaret eden Arınık, "Henüz yolun başındayız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlardan memnunum. Daha da başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Teksüt Bandırmaspor, yoluna kayıpsız devam eden lider Eyüpspor'un ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.