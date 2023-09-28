Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor'da hedef hem tesisleşme hem Süper Lig

        Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, bu sezon hedeflerinin hem tesisleşmeyi tamamlamak hem de Trendyol Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teksüt Bandırmaspor'da hedef hem tesisleşme hem Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, bu sezon hedeflerinin hem tesisleşmeyi tamamlamak hem de Trendyol Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

        Göçmez, kulübün ana sponsoru Teksüt firması tarafından yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen kahvaltıda 2023-2024 sezonu hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ​​​​​​​Bandırmaspor'un sosyal tesis hamlesine değinen Göçmez, şunları söyledi:

        "Kulübümüzün sosyal tesislerini şu ana kadar kendimiz yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin beton desteği oldu. Bandırma Belediyesi de önümüzdeki günlerde destek verecek. Futbolcularımız için yapımı süren konaklama binamız tamamlandığında futbolcular için 35 futbolcu arkadaşımızın kalabileceği odalar olacak. Tesiste ayrıca analiz odası, masaj odası, sinema salonu ve diğer bölümler yer alacak. Bina, sadece yüzme havuzu olmadığından 4 yıldızlı otel konumunda bir tesis konumunu taşıyacak. Kulübümüzün sosyal tesislere kavuşmasını şampiyonluktan da önemli görüyoruz. Bu tesis, bölgemizin en gelişmiş tesisi olacak. Hem şampiyon olacağız hem de tesis yapacağız. Çünkü bizler sürdürülebilir başarıları hedefliyoruz. Hatta gelecekte Avrupa kupalarında da mücadele etme düşüncemiz var."

        Göçmez, Balıkesir'in Gönen, Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinden, çevredeki diğer şehirlerden gençleri de Bandırmaspor çatısı altında birleştirerek hedefe hep beraber gitmek istediklerini anlattı.

        Bu sezon teknik heyetten çok memnun olduğunu dile getiren Göçmez, "5 yıldan beri ilk kez altyapıyı yakından izleyen bir teknik direktör ve teknik ekibe sahibiz. İletişime çok açık bir hocamız var. Teknik direktör olarak yeni hocalara görev vermekten yanayım ve bunu yapıyoruz. Bir maçta şampiyon da olunmuyor, küme de düşülmüyor. Bu uzun bir süreç. Önemli olan sezon sonundaki başarıdır. İnanıyorum ki bu hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçından da başarıyla döneceğiz. Hem tesis yapacağız hem de şampiyonluk kupasını buraya getireceğiz." diye konuştu.

        Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Ligin bir maraton olduğuna işaret eden Arınık, "Henüz yolun başındayız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlardan memnunum. Daha da başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

        Trendyol 1. Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Teksüt Bandırmaspor, yoluna kayıpsız devam eden lider Eyüpspor'un ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği yapay resiflerle artırılacak
        Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği yapay resiflerle artırılacak
        Balıkesir'de zirai atık toplayan kadınlara Balıkesir kuzusu dağıtıldı
        Balıkesir'de zirai atık toplayan kadınlara Balıkesir kuzusu dağıtıldı
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı
        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı
        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...
        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...