Balıkesir'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'de polis ekiplerince bir haftada asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 170 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de polis ekiplerince bir haftada asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 170 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aynı hafta içinde yapılan uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 179 kişi gözaltına alınırken 2’si insan kaçakçılığı şüphelisi olmak üzere yakalanan toplam 23 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.