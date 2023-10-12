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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:12
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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.

        Ekipler bir minibüste yakaladıkları 18 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

        Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına alan ekipler söz konusu minibüse el koydu.

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