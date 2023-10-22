Balıkesir'de en güzel kanaryalar yarıştı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Yorkshire Kanarya Şov Yarışması"nda, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen yaklaşık 2 bin kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığıyla dereceye girebilmek için mücadele etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Yorkshire Kanarya Şov Yarışması"nda, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen yaklaşık 2 bin kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığıyla dereceye girebilmek için mücadele etti.

Edremit Belediyesi ve Yorkshire Kanarya Kulübü iş birliğiyle Güre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Yorkshire ırkı yaklaşık 2 bin kanarya yarıştı.

İki gün süren yarışmada kanaryalar duruş, ses ve renklerinin canlılığına göre değerlendirildi.

Yarışmada Bahadır Örkün ile kardeşi Bilgin Örkün'ün kanaryası birinciliği, Sedat Taşgün'e ait kanarya ikinciliği, Yorkmask Grubu'nun kanaryası da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren kanaryaların sahiplerine ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, dernek yöneticileri ve protokol üyeleri tarafından verildi.