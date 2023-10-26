Bandırma'da "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulunun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Bandırma Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Melike Çömez, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu belgeseli hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kadınlar için en güçlü yaşam kaynağı olduğunu belirten Çömez, "Bizler var olup, ürettikçe ülkemizin temeli de sağlam bir şekilde yükselecektir." dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan da Cumhuriyet'in 100. yılını gururla, mutlulukla, umutla kutladıklarını vurgulayarak, "Cumhuriyete sahip çıkmayan çevremizdeki ulusların geleceklerinin karanlık olduğunu görüyoruz. Bugün Cumhuriyetimize sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bizi cumhuriyetle buluşturan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anıyoruz. Bu belgeseli hazırlayanları kutluyor ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belgeseli hazırlayan Zeynep Bayraktutan'ın konuşmasının ardından "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aybike Özbay'ın sunumunda gerçekleşen belgeselde, Kuş Cenneti ve Kocagöl kırsal mahallelerinde yaşayan kadınların yaşamları anlatıldı.

Etkinliğin sonunda yapımda emeği geçenlere plaket verildi.