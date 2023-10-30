Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Manyas ilçesini ziyaret etti

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bugün Manyas ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Manyas ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bugün Manyas ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali İsmail Ustaoğlu Manyas Kaymakamı Emre Yeşil tarafından karşılandı. Bir süre Kaymakam Yeşil'den ilçe ile ilgili brifing alan Osmanoğlu, sonrasında Manyas Öğretmenevinde ilçe şube müdürleri ile bir toplantı yaptı.

        Daha sonra Belediye Başkanı Tancan Barcin'i makamında ziyaret eden Vali Ustaoğlu buradan ilçe de süt ürünleri üretimi yapan bir işletmenin teşhir ve satış dükkanının açılışını yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Osmanoğlu "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bugün de inşallah Rabbim memleketimizi, milletimizi payidar eyler. Bu işyerinin kesinlikle ihracat yapacak durumda olacaklarına inanıyorum ben, tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
        Balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
        Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı
        Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı
        17 yaşındaki çiftin 3 gün sürmesi planlanan düğünü, son gün polis merkezind...
        17 yaşındaki çiftin 3 gün sürmesi planlanan düğünü, son gün polis merkezind...
        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Balıkesir'de "100. Yılda, 100 genç havacılık ile tanışıyor" etkinliği düzen...
        Balıkesir'de "100. Yılda, 100 genç havacılık ile tanışıyor" etkinliği düzen...