Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Manyas ilçesini ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bugün Manyas ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu Manyas Kaymakamı Emre Yeşil tarafından karşılandı. Bir süre Kaymakam Yeşil'den ilçe ile ilgili brifing alan Osmanoğlu, sonrasında Manyas Öğretmenevinde ilçe şube müdürleri ile bir toplantı yaptı.

Daha sonra Belediye Başkanı Tancan Barcin'i makamında ziyaret eden Vali Ustaoğlu buradan ilçe de süt ürünleri üretimi yapan bir işletmenin teşhir ve satış dükkanının açılışını yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Osmanoğlu "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bugün de inşallah Rabbim memleketimizi, milletimizi payidar eyler. Bu işyerinin kesinlikle ihracat yapacak durumda olacaklarına inanıyorum ben, tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.