Balıkesir'in ilçelerindeki ziraat odalarının başkanları Manyas'ta toplandı

Balıkesir'in ilçelerinde görevli ziraat odası başkanları, Manyas ilçesinde toplantıda bir araya geldi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez'in başkanlık ettiği toplantı, Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden'in ev sahipliğinde yapıldı.

Manyas Ziraat Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilçelerdeki ihtiyaç ve talepler ele alınarak, sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Dönmez, yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alımlarındaki rutubet ortalamasını 14 olarak belirlediğini ancak bölgelerinde yetişen çeltikte bunun çok mümkün görülmediğini, pirinçte kırılmalara yol açabileceğini söyledi.

Rutubet oranının 15'e yükseltilmesini talep eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Trakya bölgemizde bulunan illerimizdeki üreticilerimiz için yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı verim kaybını karşılamak için ton başına destekleme bedeli 1000 liradan 1500 liraya yükseltildi. Balıkesir'de de aynı hava olayını yaşadık ve ciddi anlamda ürün kaybımız oldu. Mağduriyetimizin giderilmesi için 1000 lira olarak uygulanan desteklemenin bizim ilimiz için de 1500 lira olarak uygulanmasını bekliyoruz. Bununla ilgili dilekçemizi ilçe başkanları olarak imzalayıp Bakanlığımıza, Balıkesir milletvekillerimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderiyoruz."