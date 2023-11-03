Savaştepe'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Salih Sarıamut (84), öğle saatlerinde tarlasına gitmek üzere kullandığı 10 D 3840 plakalı traktörle evinden ayrıldı.
Çiftçi geç saatlere kadar evine dönmeyince ailesi aramaya başladı. İstiklal Mahallesi İncedere mevkisindeki araziye giden ailesi, Sarıarmut'un traktörüyle kaza yaptığını görünce 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan Sarıarmut’un öldüğünü belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.