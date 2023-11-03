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        Balıkesir'de kafede işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir gencin kafede çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden aralarında katil zanlısı ve babasının da olduğu 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:58
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        Balıkesir'de kafede işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir gencin kafede çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden aralarında katil zanlısı ve babasının da olduğu 5'i tutuklandı.

        Bigadiç Abacı Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'ndeki bir kafede 15 Ekim'de çıkan tartışmada Kemal Çetin'in (20) ile Mehmet İ. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından polislerce çalışma başlatıldı.

        Polis çalışma sonucu olayın failinin, akrabaları tarafından İzmir'in Aliağa ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

        Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Bigadiç ile Aliağa ilçe emniyet müdürlüklerinin dün düzenlediği operasyonda katil zanlısı Mehmet İ. ve babası İsmail İ. Aliağa'da yakalandı.

        Ekipler, 120 saatlik güvenlik kamerası, Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Mehmet İ'nin yanı sıra onun kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları öne sürülen babası İsmail İ'nin de bulunduğu diğer 4 zanlı cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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